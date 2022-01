Estrie: près de 500 employés absents de l'hôpital à cause de la COVID-19

Alors que les hospitalisations sont à la baisse en Estrie où on compte actuellement 133 patients hospitalisés, dont 18 aux soins intensifs, le manque d'employés dans les différents secteurs est encore criant.

Au total, 481 employés du CIUSSS de l'Estrie-CHUS sont absents à cause de la COVID-19. Les besoins de main-d'œuvre sont particulièrement importants au niveau des infirmières, au point où l'établissement de santé a décidé de lancer un appel au volontariat des médecins.

Depuis le week-end dernier, une cinquantaine d'entre eux ont offert leurs services, ce qui a permis de combler près de cent quarts de travail dans les unités d'urgence, de chirurgie, de médecine et de soins intensifs.

Leur apport permet aussi parfois d'éviter l'imposition de temps supplémentaire obligatoire (TSO) à des infirmières.

«Lorsqu'un médecin est jumelé à une infirmière, ils s'entendent ensemble sur l'aide qu'il peut apporter, a expliqué la directrice des soins infirmiers au CIUSSS de l'Estrie-CHUS Patricia Bourgault. Un médecin ne remplace jamais une infirmière, mais vient plutôt l'épauler dans ses tâches, comme par exemple prendre les signes vitaux des patients, ce qui aide vraiment les équipes de soins.»

Cette initiative d'urgence est temporaire et Patricia Bourgault souhaite pouvoir y mettre fin à la fin du mois. Ce serait signe que la situation s'améliore auprès du personnel soignant.

En attendant, elle reconnaît plusieurs points positifs.

«La situation est à ce point critique qu'on va au plus urgent, mais on voit vraiment une différence. Par exemple, tout à l'heure, je suis passée aux soins intensifs et il y avait 2 anesthésistes qui travaillaient avec les équipes d'infirmières et qui prêtaient main-forte.»

Pour plusieurs, il n'y aura pas que les temps difficiles dus à la pandémie qui resteront en mémoire... l'entraide et le soutien le seront également.

