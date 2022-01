Itinérance: ouverture du plus important site d’hébergement d’urgence à Longueuil

L’aréna Cynthia-Coull, à Longueuil été reconvertie en site d’hébergement d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance.

Le site, le plus important de Montérégie opérationnelle depuis jeudi, a complété son déploiement vendredi.

« Il demeurera ouvert tant que les besoins le justifieront », a précisé la Ville de Longueuil.

Pour l’instant utilisé à 40 % de sa capacité, il permettra, dans un premier temps, d’accueillir les personnes atteintes de COVID-19.

En moins de sept jours, les employés de la Ville ont transformé la patinoire de l’aréna en milieu de vie habitable. Ils ont fait fondre la glace, ont transporté les équipements nécessaires à l’aménagement des différents espaces de vie et ont installé les blocs sanitaires et le chauffage, de même que les lieux servant à offrir les soins de santé et les repas.

Selon la Ville de Longueuil, ce site a pour objectif de soutenir les organismes communautaires qui ont connu une hausse des cas de COVID-19 sur l’ensemble du territoire. « Mobile, agile et pouvant s’adapter à l’évolution de la situation, ce lieu a changé de vocation depuis les derniers jours en raison de l’évolution de la situation et des besoins », a détaillé le communiqué de la ville partagé vendredi.

Près de 50 lits y sont actuellement disponibles, avec un accès à des douches et salles de bain. Ce nombre pourrait être augmenté selon l’évolution des besoins, jusqu’à 200 lits.