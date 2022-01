Itinérante décédée: «une mort de trop», selon la mairesse

Une deuxième personne en quelques jours a été retrouvée morte dehors, dans le froid, une situation qui a fait réagir la mairesse de Montréal au moment de l’inauguration d’un nouveau refuge, vendredi.

«On n’a pas encore les circonstances, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé, mais c’est une mort de trop, et toutes nos pensées vont à la famille et aux amis. C’est une mort qui est préoccupante», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en point de presse vendredi matin. Elle inaugurait un refuge destiné aux itinérants d’origines autochtones dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Les circonstances exactes du décès de la dame, âgée de 64 ans, sont encore inconnues. Le 11 janvier dernier, un homme de 74 ans avait également été retrouvé mort de froid, dans son campement.

«Peu importe les causes du décès, il n’y a personne qui devrait mourir dans la rue, c’est une question de dignité. Face à une crise sans précédent en matière d’itinérance, l’administration Plante se dédouane de ses responsabilités», a pour sa part dénoncé Benoit Langevin, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’itinérance. Il estime que la Ville tarde trop pour permettre l’ouverture de ressources.