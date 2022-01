Jusqu’à -30 degrés en raison d’une vague de froid extrême sur le Québec

Une vague de froid glacial balaiera le Québec jusqu’à dimanche matin, faisant baisser le mercure dans des profondeurs abyssales avec des ressentis de -40 degrés par endroits.

Un avertissement de froid extrême émis par Environnement Canada est en vigueur pour presque l’ensemble de la province.

L’agence fédérale prévoit un refroidissement éolien de -40 à -38 degrés la nuit de vendredi et la matinée de samedi.

À Montréal, les températures seront à la baisse pour atteindre les -20 degrés par moment avec des vents légers, alors que le ciel sera dégagé.

Temps froid et ensoleillé également dans tout le sud de la province allant de l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’en Estrie, alors que dans les secteurs plus au nord, le froid sera encore plus intense.

Le mercure devrait remonter à partir de dimanche après-midi pour osciller autour des normales saisonnières.

