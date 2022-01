Les travaux du pont Laporte «instrumentalisés» pour justifier le 3e lien, dénonce une coalition

La coalition Non au troisième lien s’indigne des propos du ministre des Transports, François Bonnardel, qui prend les gens «pour des valises» en «instrumentalisant» les entraves à venir dans les années 2030 sur le pont Laporte pour justifier le projet de tunnel Québec-Lévis.

Les différents groupes environnementaux qui forment cette coalition – avec l’appui d’organismes citoyens et de quelques conseils de quartier – ont diffusé un communiqué, vendredi, pour réagir aux propos du cabinet du ministre cette semaine dans nos pages.

Vieillissant, le pont Pierre-Laporte fera l’objet de travaux d’entretien accrus au cours des prochaines années, lesquels culmineront avec le remplacement complet du tablier du pont en 2037, un chantier d’envergure qui aura un impact considérable sur les déplacements inter-rives.

« Ces informations confirment l’importance du projet de tunnel Québec-Lévis pour assurer la fluidité de la circulation et la vitalité économique de la grande région de la Capitale-Nationale », faisait-on valoir au cabinet du ministre Bonnardel.

« La mise en service du tunnel Québec-Lévis, prévue pour le début des années 2030, permettra (...) de diminuer les répercussions de ces travaux majeurs en offrant une nouvelle possibilité pour traverser d’une rive à l’autre », avait ajouté le MTQ dans un communiqué.

« Nous dire que le troisième lien va être une solution en vue des travaux sur le tablier du Pont Pierre-Laporte en 2037... c’est vraiment prendre les gens pour des valises et chercher tous les prétextes possibles pour justifier un projet qui ne l’est pas. C’est comme vouloir s’acheter un char neuf lorsque les pneus du sien sont dus pour être changés ! », a réagi Étienne Grandmont d’Accès transport viables, membre de la coalition.

Prioriser les infrastructures existantes

Dans son communiqué, la Coalition affirme que « l’entretien et l’optimisation des infrastructures existantes doivent primer sur l’ajout de nouvelles routes ou autoroutes pour éviter d’aggraver la congestion par trafic induit ». Les autres infrastructures comme la traverse Québec-Lévis et le pont de Québec ont besoin d’amour « dès aujourd’hui et non en 2030 ou 2037 », martèle Sarah V. Doyon, de Trajectoire Québec.

« C'est intéressant de constater que le gouvernement planifie les travaux d'asphaltage dans l'horizon 2037, alors qu'il n'est toujours pas capable de dire comment on va atteindre nos cibles de réduction de GES d'ici 2030, a renchéri Marc-André Viau d’Équiterre. On invite le gouvernement à prioriser l'adaptation des infrastructures existantes à l'impact des changements climatiques plutôt que d'engouffrer 10 milliards dans un projet superflu. »

« La science le dit : l’ajout de nouvelles routes, ça nous éloigne de nos cibles de réduction de GES et ça mène inévitablement à plus d’étalement urbain. Ceci dit, y-a-t-il moyen d’améliorer la mobilité de façon durable entre les 2 rives? Sûrement, mais en s’entêtant sur un tunnel autoroutier et en excluant toutes études sur des alternatives, le gouvernement empêche un réel débat », déplore Charles Bonhomme de la Fondation David Suzuki.

