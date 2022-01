Pour l’amour du poulet BBQ!

Il nous arrive tous, à un moment ou à un autre, de rêver à un tendre et juteux poulet bien bronzé à la fine peau craquante. Il y a quelque chose de rassurant — ou de nostalgique pour certains — d’effiler tendrement la chair blanche avec les doigts avant de la plonger dans le petit pot de sauce brune.

Que vous soyez de retour d’une journée de plein air ou confortablement assis en plein marathon de téléséries, voici quelques suggestions de rôtisseries artisanales qui méritent la découverte et qui sauront réchauffer votre cœur d’enfant !

Paradis BBQ

Photo courtoisie

C’est avec des intentions claires et précises d’utiliser des produits de première qualité que Paradis BBQ a vu le jour en 2017. C’est donc uniquement avec des poulets biologiques du Québec de la ferme Rose des Vents que l’équipe s’affaire à réconforter ses clients à coup de « quart-poitrine » plus costaud que la normale. À mentionner aussi les côtes levées, ailes de poulet, et leur stupéfiante purée de pommes de terre bondée de fromage en grains.

Repas quart-poitrine : 15 $

paradisbbq.com

▶ 4165, rue Saint-Hubert, Montréal

Chalet Bar-B-Q

Photo courtoisie

Ce n’est pas toutes les rôtisseries qui peuvent se vanter de rôtir leur poulet à la broche, directement au charbon de bois. En plus de faire ainsi, le Chalet Bar-B-Q a su perfectionner ses techniques avec les années ; plus précisément, depuis 1944. On ne change pas une recette gagnante — surtout pas celle de la fameuse sauce BBQ !

Repas quart-poitrine : 14,45 $

chaletbbq.com

▶ 5456, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Mon Petit Poulet

Photo courtoisie

La rôtisserie de quartier Mon Petit Poulet n’a pas comme objectif de réinventer le poulet BBQ, mais simplement de le rendre plus gourmand et... décadent. Prenons le « hot chicken », plus grand que nature, servi dans un pain brioché avec poulet frit, fromage en grains, petits pois frais, le tout nappé de la sauce maison. Si vos ambitions sont plus modestes, le repas quart-poitrine avec le mélange d’épices adobo est tout aussi fameux.

Repas quart-poitrine : 15,95 $

monpetitpoulet.ca

▶ 2343, boul. Rosemont. Montréal

▶ 1506, Chemin Gascon, Terrebonne

▶ 20, boul. Jean-Paul-Vincent, Longueuil

Laurier BBQ

Photo courtoisie

C’est en 2021 que la rôtisserie mythique de la rue Laurier Ouest a revu le jour, mais cette fois-ci un peu plus au nord, sur la rue Saint-Viateur. Les propriétaires ont dû redoubler d’effort pour tenter de recréer exactement les mêmes saveurs que les Montréalais ont connues, allant du poulet à la sauce, jusqu’au gâteau moka.

Repas quart-poitrine : 14,75 $

facebook.com/Laurier.bbq.express

▶ 231, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal