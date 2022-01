Premier navire de l’année: ArcelorMittal remet la canne à pommeau d’acier au «Santa Barbara»

Comme le veut la tradition, le capitaine du vraquier «Santa Barbara» s’est vu remettre la canne à pommeau d’acier pour être le premier navire de l’année à quitter les installations portuaires d’ArcelorMittal à Port-Cartier, sur la Côte-Nord.

Provenant des Pays-Bas, le capitaine Aldwin Revelar et son navire quitteront le port vendredi après-midi pour se rendre en direction de l’Asie, avec à son bord plus de 155 000 tonnes de concentré de minerai de fer.

Près de 409 navires ont levé l’ancre du port de Port-Cartier en 2021, alors que plus de 900 manœuvres d’entrée et de sortie de port ont été réalisées et plus de 25 millions de tonnes de minerai de fer, de matières premières, de carburant et de grain ont été manutentionnées.