Que faudra-t-il aux Flyers?

La saison 2021-2022 est franchement pénible chez les Flyers de Philadelphie, qui ne savent plus à quel saint se vouer pour se sortir du bourbier dans lequel ils sont de nouveau empêtrés, et l’insatisfaction est bien sentie.

• À lire aussi: Très longue absence pour Jake Allen

• À lire aussi: Dommage pour Montembeault

Pour la deuxième fois de la campagne, l’équipe de la Pennsylvanie a réalisé une triste séquence de 10 défaites en pliant l’échine 2 à 1 devant les Blue Jackets de Columbus. Elle est d’ailleurs devenue la première formation de l’histoire de la Ligue nationale à connaître deux séries d’une telle ampleur à l’intérieur des 40 premiers matchs de la campagne. Du 18 novembre au 18 décembre, elle s’était contentée de deux verdicts nuls pendant cette dizaine infructueuse, ce qui avait coûté le poste de l’instructeur-chef Alain Vigneault.

Sauf que son successeur Mike Yeo ne semble pas détenir la recette magique et tout laisse présager une fin de parcours hâtive pour Philadelphie (13-19-8), sixième de la section Métropolitaine et largement en arrière dans la course aux séries.

«Notre travail, c’est de gagner et nous ne le faisons pas, a sèchement lancé Yeo selon des propos rapportés par le site NHL.com. Nous sommes défiés et nous devons réaliser notre mission en trouvant un moyen de nous améliorer. Il faut surmonter cela.»

Pilote intérimaire, Yeo fait tout son possible pour rassembler ses hommes, mais visiblement, cela ne suffit pas et le temps manquera inévitablement quant à une qualification aux éliminatoires. Néanmoins, il n’est pas question d’abandonner.

«Comme membres du personnel [d’instructeurs], on peut se diriger vers deux directions. On peut essayer d’écraser nos joueurs et de se fâcher contre eux. Je pense que lorsque vous faites cela, c’est que vous tentez de les motiver; je ne crois pas que la motivation soit un problème ici. Notre exécution n’était pas vraiment à point, mais on n’a pas vu quelconque manque de volonté ou de maîtrise. Je n’ai rien senti de cela sur le banc. Maintenant, l’autre option est de tout faire pour continuer d’inciter les gars à se présenter à la patinoire avec une bonne attitude», a spécifié l’entraîneur.

Rester positif

Justement, le gardien Carter Hart ne se laisse pas abattre par ces moments douloureux. Il s’attend à des résultats plus probants tôt ou tard.

«C’est réellement une séquence ardue pour nous, mais il faut demeurer positif, a-t-il dit. Dans les dernières rencontres, on a commencé à jouer du meilleur hockey en disputant des matchs complets. Les gars adhèrent au système de jeu et croient aux changements effectués. C’est dur présentement, sauf qu’en restant positif, les victoires viendront.»

Les Flyers souhaitent ainsi retrouver le chemin du succès dès samedi après-midi quand ils visiteront les Sabres de Buffalo.

À VOIR AUSSI...