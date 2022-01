Samuel Thomassin et six autres joueurs s’entendent avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont offert de nouveaux contrats à sept athlètes, dont le joueur de ligne à l’attaque québécois Samuel Thomassin, vendredi.

À sa première saison dans la Ligue canadienne de football, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval n’a pris part qu’à deux rencontres. Le colosse de 6 pi et 6 po et 330 lb pourrait s’attendre à obtenir davantage de temps de jeu en 2022, maintenant qu’il a goûté aux rangs professionnels.

Avec les Rouges, Thomassin a aidé l’équipe à remporter plusieurs trophées, dont deux coupes Vanier. Élu au sein de la première équipe d’étoiles offensives d’U SPORTS en 2018 et 2019, il a été un choix de deuxième tour des Alouettes.

Les Moineaux ont aussi conclu des pactes avec plusieurs joueurs américains. Le demi de coin Prince Smith fils, qui a participé à plusieurs camps de la NFL en 2020, ainsi que le receveur Craig Rucker et le joueur de ligne offensive Tyler Roemer sont les nouveaux arrivés en provenance des États-Unis.

Finalement, le maraudeur des Carabins de l’Université de Montréal Ethan Makonzo, le receveur Ente Eguavoen et le joueur de ligne défensive Brock Gowanlock se sont également entendus avec les Alouettes après avoir conclu leur parcours universitaire en 2021.