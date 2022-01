Ski: Gagnon, St-Germain et Phelan sélectionnées pour les JO

Canada Alpin et le Comité olympique canadien ont dévoilé vendredi la liste des athlètes qui prendront part aux épreuves de ski alpin et de ski cross des Jeux de Pékin. Les Québécoises Marie-Michèle Gagnon, Laurence St-Germain et Brittany Phelan ont été sélectionnées pour compétitionner en Chine.

En tout, 21 athlètes, soit 13 en ski alpin et huit en ski cross, composent cette équipe. Ceux-ci ont été choisis en fonction de leurs performances et de leurs classements sur le circuit de la Coupe du monde.

Gagnon, qui en sera à ses troisièmes olympiades, avait raté les Jeux de Pyeongchang, en 2018, en raison d’une sévère chute à l’entraînement qui l’avait laissée avec une blessure au genou droit et une luxation de l’épaule gauche.

Neuvième en slalom à Sotchi, la skieuse de 32 ans connait une bonne saison et a terminé une fois parmi les cinq meilleures, la semaine dernière à la Coupe du monde de Zauchensee, en Autriche.

St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, avait conclu le slalom des Jeux de Pyeongchang au 15e rang. L’athlète de 27 ans a confirmé sa place dans l’équipe nationale avec une excellente huitième position à Schladming, encore en Autriche, plus tôt cette année.

Avec deux top 7 cette saison, dont une quatrième place synonyme de meilleur résultat en carrière, la Franco-Ontarienne Valérie Grenier s’est également qualifiée pour les Jeux. L’athlète du club de Mont-Tremblant participera à ses deuxièmes olympiades consécutives.

«Avec l’équipe de ski alpin aux abords du podium dans les épreuves internationales, nous savons que vous êtes prêts à porter la feuille d’érable sur la scène olympique», a déclaré par voie de communiqué la cheffe de mission d’Équipe Canada, Catriona Le May Doan.

Excellents espoirs en ski cross

Depuis sa conversion au ski acrobatique en 2015, Phelan ne rencontre que du succès. La représentante de Sainte-Agathe-des-Monts a obtenu son moment olympique en 2018 en décrochant l’argent en ski cross.

Après une sérieuse blessure qui a mis fin à sa saison 2020 en février, Phelan est revenue en force en montant deux fois sur le podium dans sa préparation pour la Chine.

«C’est incroyable d’être de retour aux Jeux olympiques pour la troisième fois, a-t-elle indiqué. Ce fut une longue récupération pour arriver ici. [...] L’équipe de ski cross est très forte. Nous avons une formation complète avec quatre femmes et quatre hommes. Tout le monde au sein de l’équipe évolue suffisamment bien pour monter sur le podium.»

«Depuis l’introduction du ski cross aux Jeux de Vancouver en 2010, le Canada a été dominant sur chaque ligne de départ. Ce ne sera pas différent à Pékin où nos femmes et nos hommes lutteront pour une place sur le podium», a ajouté Le May Doan.

Chez les hommes, le Montréalais Chris Del Bosco fait partie des remplaçants en ski cross. Le vétéran de 39 ans a participé aux trois derniers Jeux, terminant au pied du podium à Vancouver.

Des ajouts en ski de fond

Par ailleurs, la Québécoise Olivia Bouffard Nesbitt et le Britanno-Colombien Rémi Drolet se joindront à l’équipe canadienne de ski de fond qui prendra part aux Jeux olympiques de Pékin.

L’unifolié s’est vu accorder deux places de quota supplémentaires par la Fédération internationale de ski (FIS), ce qui a permis aux deux athlètes de joindre la délégation déjà bien étoffée du Canada.

Originaire de Morin-Heights, Bouffard Nesbitt en sera à ses premiers Jeux. Elle avait bien performé aux sélections olympiques de Nordiq Canada, au début du mois, se classant troisième au sprint style libre.

«J’ai vécu un moment extraordinaire au moment d’obtenir cette confirmation et, bien honnêtement, elle est venue valider toutes mes années de travail acharné, a affirmé vendredi dans une déclaration écrite la skieuse de 29 ans. Cette aventure a nécessité de la patience et de la persévérance à travers des hauts et des bas, mais je n’ai jamais perdu la conviction que c’était possible.»

Âgé de seulement 21 ans, Drolet est une étoile montante du ski de fond au pays. Il avait terminé deuxième à l’épreuve classique du 15 kilomètres aux sélections canadiennes.

Les fondeurs québécois ont décroché la plupart des places disponibles au sein du groupe qui s’envolera pour la Chine. Outre Bouffard Nesbitt, Cendrine Browne, Laura Leclair, Katherine Stewart-Jones, Antoine Cyr et Olivier Léveillé représenteront tous le Canada.