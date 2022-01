Ukraine: Londres met en garde Moscou contre un «terrible bourbier» ukrainien

Sydney | La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a exhorté vendredi la Russie, avant un face-à-face russo-américain, à la «désescalade» et à des «discussions constructives» sur l'Ukraine, prévenant qu'une invasion du pays mènerait à un «terrible bourbier».

La Russie a déployé ces derniers mois des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine, faisant craindre une invasion. Si Moscou nie tout projet en ce sens, le Kremlin insiste sur des garanties écrites pour sa sécurité, y compris sur la promesse que Kiev n'intègrera pas l'OTAN.

«Ensemble avec nos alliés, nous continuerons à soutenir l'Ukraine et exhortons la Russie à la désescalade et à s'engager dans des discussions constructives», a dit Liz Truss en visite à Sydney.

«Le Kremlin n'a pas tiré les leçons de l'histoire», a-t-elle ajouté. «Une invasion ne mènera qu'à un terrible bourbier et à des pertes humaines, comme lors de l'Afghanistan soviétique et du conflit en Tchétchénie.»

Après une série de pourparlers diplomatiques en Europe la semaine dernière, Moscou et Washington doivent tenter une nouvelle fois vendredi de désamorcer la menace d'un nouveau conflit en Ukraine lors d'un face-à-face à Genève entre le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov.

Liz Truss espère mettre à profit sa visite en Australie pour renforcer la collaboration militaire, technologique et économique entre Londres et Canberra, afin d'asseoir la stratégie du «Global Britain» après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

En matière de défense, les deux capitales avaient scellé en septembre dernier, avec les Etats-Unis, un partenariat baptisé AUKUS, prévoyant la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie.

«Que le monde libre tienne bon»

Plus généralement, Liz Truss a appelé les démocraties occidentales à travailler plus étroitement avec l'Australie et d'autres alliés dans la région indopacifique pour «tenir tête aux agresseurs mondiaux» qui se sont «enhardis d'une manière inédite depuis la Guerre froide».

«Ils cherchent à exporter la dictature comme un service à travers le monde. C'est pourquoi des régimes comme le Bélarus, la Corée du Nord et la Birmanie trouvent en Moscou et Pékin leurs alliés les plus proches», selon elle.

Mme Truss a également déclaré qu'une invasion russe entraînerait de «graves conséquences», menaçant de sanctions occidentales visant «le secteur financier et les particuliers».

Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, s'est fait l'écho de l'appel lancé par la cheffe de la diplomatie britannique pour que «le monde libre tienne bon».

«Quand on voit la Russie agir comme elle le fait, cela encourage d'autres tyrans et d'autres dictatures à faire de même, surtout s'il n'y a pas de réaction du reste du monde», a déclaré M. Dutton à la chaîne Seven Network. «Des milliers de personnes vont mourir et ce n'est pas quelque chose que quiconque souhaite voir se produire. L'augmentation des troupes russes est incroyablement inquiétante», a-t-il dit.

Des dizaines de milliers de soldats russes sont massés à la frontière de l'Ukraine, ainsi qu'un arsenal de chars, de véhicules de combat, d'artillerie et de missiles.

La menace d'une invasion se fait de plus en plus pressante depuis des mois et la Maison Blanche estime qu'une attaque pourrait survenir «à tout moment».

Peu d'experts militaires pensent que les forces réduites de Kiev, bien qu'elles se modernisent rapidement, pourraient repousser une invasion russe.

La Grande-Bretagne fait partie d'une poignée de nations occidentales qui affrètent des armes léthales, comme des missiles antichars, vers l'Ukraine, augmentant considérablement la perspective de pertes russes en cas d'affrontements.