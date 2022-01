Un financement de 3,7 M$ pour les CHSLD privés non conventionnés

Un financement de 3,7 millions $ sera accordé par Québec aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés non conventionnés afin de consolider les postes d’encadrement clinique et d’ajouter des postes de soutien administratif.

C’est ce qu’ont annoncé vendredi le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, précisant que cette aide n’a aucun lien avec la COVID-19.

«Ce financement témoigne de l’engagement de notre gouvernement à continuer d’appuyer les soins de qualité et des services diversifiés dans les CHSLD privés non conventionnés. Il permet, par ailleurs, de régler un souci d’équité salariale par rapport à celui proposé dans le réseau public tout en rendant ces milieux de travail attractifs», a expliqué par voie de communiqué le ministre Dubé.

Cette subvention permettra notamment de répondre au manque de main-d’œuvre criant dans le secteur et, par la même occasion, de renforcer la vigie quant à la qualité des soins accordés dans ces établissements.

«En accompagnant financièrement le processus de consolidation des postes d’encadrement clinique de ces milieux de vie, je reste convaincue que nous aidons les usagers à bénéficier de services qui respectent leur identité et leur dignité et qui leur offrent toutes les commodités nécessaires à leur autodétermination», a souligné Mme LeBel.

Ce financement est cependant conditionnel à la confirmation de la création et de la dotation de ces nouveaux postes, mais aussi à une reddition de comptes.

Rappelons que Québec avait déjà versé 27 millions $ en novembre dernier pour augmenter le salaire des employés de ces centres d’hébergement.

