Un jeune policier tué à New York, le maire veut agir contre les armes à feu

NEW YORK | Un policier de 22 ans a été tué et un autre grièvement blessé par balles lors d’une intervention vendredi soir pour des violences dans un appartement du quartier d’Harlem, ont annoncé la police et le maire de la ville Eric Adams.

Ce dernier a également appelé l’État fédéral à l’aide pour stopper la prolifération des armes à feu.

L’incident tragique a eu lieu quand trois agents sont intervenus en fin d’après midi à l’appel d’un mère confrontée à un fils violent, au niveau de la 135e rue, dans le nord de Manhattan, a indiqué la police.

Arrivés sur place, l’homme de 47 ans «a soudain ouvert le feu sur eux. En un instant, la vie d’un jeune homme de 22 ans s’est arrêtée et celle d’un autre a été altérée pour toujours», a déploré la cheffe du New York Police Department (NYPD), Keechant Sewell, depuis l’hôpital d’Harlem. Selon plusieurs médias, le suspect a aussi été tué par des tirs de riposte, ce que les autorités n’ont pas confirmé lors de leur point presse.

C’est la troisième fois cette semaine qu’un policier est touché par balles dans la ville de près de neuf millions d’habitants. Dans les deux précédents incidents, les jours des agents de police ne sont pas en danger.

Le maire de New York, démocrate, ancien policier, en fonction depuis le 1er janvier après avoir été élu sur des promesses de lutte contre la criminalité, a appelé toutes les forces de la ville à s’unir pour contrer la violence par armes à feu.

«Nous avons besoin que Washington se joigne à nous et agisse maintenant pour stopper la prolifération des armes à New York», a-t-il lancé.

«Nous allons trouver ces armes et nous allons trouver ceux qui les rapportent et qui les utilisent», a-t-il promis.

Après avoir connu une hausse des crimes violents pendant l’année 2020, en pleine pandémie de la COVID-19, les chiffres de la délinquance se sont stabilisés en légère hausse en 2021 dans la plus grande ville des États-Unis.

Mais New York a été secouée ces derniers jours par deux nouvelles morts violentes.

Samedi, Michelle Go, une Américaine de 40 ans, membre de la communauté asiatique, est morte après avoir été poussée sur une voie du métro par un sans-abri atteint de troubles psychiatriques, au moment où un train entrait dans la station très fréquentée de Times Square.

La veille, une Portoricaine de 19 ans, Kristal Bayron-Nieves, était abattue par un braqueur, à la caisse d’un Burger King du quartier d’East Harlem, toujours sur l’île de Manhattan.