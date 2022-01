Un peu de colère chez les Bruins

Même s’ils ont vaincu les Capitals de Washington la veille, les Bruins de Boston n’avaient pas le goût de célébrer, surtout qu’ils avaient de mauvaises nouvelles à transmettre, vendredi.

Ainsi, les attaquants Brad Marchand et Anton Blidh manqueront le match de samedi contre les Jets de Winnipeg à cause de blessures au haut du corps subies dans la victoire de 4 à 3 acquise jeudi. Leurs cas seront réévalués la semaine prochaine, a indiqué l’entraîneur-chef Bruce Cassidy. Le premier des deux hommes a été frappé le long de la bande par Garnet Hathaway en deuxième période. Celui-ci a écopé d’une punition mineure pour obstruction, mais cela est loin de satisfaire Cassidy, d’autant plus qu’il a vu Marchand quitter prématurément la rencontre.

«Vous n’aimez pas voir Marchy tomber à la suite d’un coup aussi salaud. Le hockey, c’est comme cela, quelques soirs», a affirmé le pilote dont les propos ont été repris par le réseau Sportsnet.

De plus, l’instructeur des Bruins n’a pas du tout apprécié voir le joueur des Capitals heurter son protégé au moment où il se trouvait en position vulnérable, selon lui.

«Ce coup sur Marchand, je ne l’ai pas du tout aimé. Un arbitre était placé directement en face et n’a pas imposé de pénalité. C’est son collègue situé à l’autre bout qui l’a décernée. Je ne sais pas pourquoi l’officiel qui regardait la scène n’a rien fait, a déploré Cassidy. Hathaway a frappé un gars dans les numéros pendant qu’il était en mauvaise posture. On a vu cela trop souvent de la part de ce hockeyeur.»

«La ligue pourrait examiner ou non le tout, [...] mais dans ce cas bien précis, il semble être en position difficile tout près de la bande. Espérons qu’il s’en sortira bien, a-t-il ajouté au sujet du vétéran des Bruins, qui compte 43 points en 31 parties cette saison. Le travail des arbitres est compliqué pour juger ce type de geste, sauf que je ne l’ai vraiment pas aimé.»

Encore Wilson

De son côté, Blidh a fait connaissance avec le robuste Tom Wilson, qui l’a touché solidement tard au premier vingt, ce qui a soulevé l’ire des partisans de Boston au TD Garden et sur les réseaux sociaux. L’attaquant des Bruins a reçu l’épaule de son rival en plein visage et est demeuré momentanément étendu. Toutefois, Cassidy disait accepter cette séquence plus aisément que celle impliquant Marchand.

«Pour le coup sur Blidh, il est arrivé en provenance du milieu de la patinoire, mais l’a vu à la dernière minute. Wilson cogne dur, on a déjà constaté ça. Quelques coups sont propres, d’autres, non. Je ne me préoccupe pas de celui-ci, a souligné l’entraîneur. Je crois qu’il visait la poitrine. Il a gardé ses coudes bas et je n’ai rien vu d’autre qu’un dur choc. On aurait certes préféré qu’Anton ait peut-être une demi-seconde de plus pour réagir et se protéger.»