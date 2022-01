Votre riposte à la hausse des coûts d’énergie

En 2022, les coûts de chauffage et de climatisation vont grimper fortement. C’est maintenant que vous devez planifier la riposte.

Électricité, gaz naturel, propane, mazout. Tous augmentent, sauf, pour le moment, le bois de chauffage. Il y a toutefois moyen de contrer ces hausses.

Le premier avril prochain, Hydro-Québec augmente ses tarifs de 2,6 %, soit la plus importante hausse depuis 2015. Selon Hydro, ça se traduira par une hausse mensuelle de 1,93 $ pour un 5 1⁄2, de 3,60 $ pour une petite maison et de 5,89 $ pour une grande, soit de 23,16 $ à 70,68 $ annuellement.

Le premier décembre, la Régie de l’énergie a approuvé une hausse tarifaire du gaz naturel vendu par Énergir de 6 % à 19,5 % selon le type de client. Énergir explique que pour une maison unifamiliale consommant annuellement 160 m3 de gaz naturel, la facture annuelle passera de 1080 $ à 1240 $.

À l’automne, le journal National Post rapportait une explosion du coût du gaz propane, jusqu’à 296 % dans certaines régions du pays. Les prix n’ont jamais été aussi élevés depuis plus de sept ans.

Réagir

Comment réagir ? Si vous fouillez sur internet, vous trouverez toutes sortes de listes de travaux de rénovation pour économiser de l’énergie.

« Les mesures les plus pertinentes du point de vue de l’efficacité énergétique et de votre budget arrivent souvent à la fin de ces listes », commente Paula Duchesne, responsable des communications d’Écohabitation, un organisme d’accompagnement aux projets durables.

Alors que certains travaux peuvent être très coûteux, ce qui ne justifie pas financièrement les économies d’énergie réalisées, Mme Duchesne mentionne qu’il est possible d’économiser de 20 % à 30 % en moyenne par des mesures simples et peu dispendieuses.

Écohabitation a mené une étude en ce sens avec l’Institut de l’énergie Trottier. Elle détermine les moyens les plus efficaces, par ordre de coût. Évidemment, l’efficacité recherchée varie selon l’immeuble et la technologie ou les matériaux.

Le bois

Une option est le chauffage au bois ou à granules.

Un appareil d’une capacité de 40 000 BTU coûte de 2000 $ à 4000 $, installation incluse (l’installation doit être faite selon une norme approuvée par votre assureur : contactez-le avant de passer à l’action). Il doit être conforme aux normes les plus sévères, exigent certaines municipalités, pour émettre peu de GES.

Il faut environ huit cordes de bois pour chauffer une maison de 1500 pieds carrés pour 180 jours, soit de 825 $ à 1000 $. Un hiver exigera de brûler environ 150 sacs de granules de 40 lb (environ 800 $).

Attendez-vous à subir une hausse de votre assurance habitation, ce qui annulera peut-être l’économie souhaitée.

TOP 10 DES MESURES POUR ÉCONOMISER ARGENT ET ÉNERGIE

Chantier / Retour sur investissement

Remplacer les pommeaux de douche par des modèles à faible débit : 4 mois

Améliorer l’étanchéité (calfeutrage intérieur et extérieur) : 6 mois

Isoler l’entretoit : 1,5 an

Ajouter des pellicules à faible émissivité aux fenêtres : 3 ans

Isoler les murs de la fondation : 5 ans

Installer une thermopompe à haut rendement : 6 ans

Isoler davantage les murs hors-sol : 6 ans

Remplacer le système de chauffage au mazout par un système électrique : 7,5 ans

Installer un système de récupération des eaux grises : 11 ans

Remplacer les portes et fenêtres : + de 20 ans

Source : Écohabitation