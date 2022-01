PATENAUDE, Huguette

(née DAGENAIS)



À l'Hôpital Pierre Le Gardeur, le 8 janvier 2022, à l'âge de 87 ans est décédée Madame Huguette Dagenais, épouse de Monsieur Robert Patenaude.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Yves (Sylvie Gasse) et France (Roland Hamelin), ses deux petits-fils Francis et Michael ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis samedi le 29 janvier 2022 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,suivi des funérailles à 16h. En raison de la situation pandémique et des nouvelles restrictions sanitaires, la famille pourra recevoir que 25 personnes.