Dre Louise Gauvreau

Est décédée paisiblement, entourée de sa famille, le 13 janvier 2022, Louise Gauvreau, à l'âge de 70 ans. Elle était l'épouse de Gilles Gadoua, ainsi que fille de feu Aimé Gauvreau et de feu Gertrude Lortie (feu Jean Beaupré). Elle demeurait à Laval.Médecin pendant plus de 40 ans, Louise a consacré une partie importante de sa pratique aux enfants. Elle était une femme dévouée, empathique et généreuse. Son hospitalité, ses talents culinaires, son esprit vif et son grand coeur auront fait d'elle une personne estimée et inoubliable.Outre son époux, Louise laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Michel (Julia Cyboran), Marie-Pierre (Pascal Harpes) et Olivier (Karine Beaulieu); ses cinq petits-enfants, Mathilde, Jakob, Gisèle, Françoise et Emmanuelle, sa soeur Danielle, son frère Denis (Lucie April), sa belle-soeur Pierrette (feu Pierre Gadoua), sa tante Denise (feu Yvon Guilbault), son filleul Louis, ses nièces Odile et Élise, les membres de la famille de feu Jean Beaupré ainsi que plusieurs cousins, proches, voisins et amis.À chacune et chacun, si importants dans sa vie, elle tenait à dire de ne pas oublier qu'elle les a tant aimés.La famille tient d'ailleurs à remercier les précieuses amies de Louise pour le soutien, l'affection et le réconfort indéfectibles qu'elles lui ont apportés tout au long de sa maladie.La famille souhaite également exprimer des remerciements sincères à l'équipe du Centre intégré de cancérologie de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé et à l'équipe des soins palliatifs du CISSS de Laval.Une commémoration aura lieu à une date ultérieure.Selon la volonté de Louise, au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à des organismes venant en aide aux enfants, comme Bouffe action de Rosemont et son Magasin-Partage, 5350, rue Lafond, Montréal (Québec) H1X 2X2.