CHASSÉ née LAROCQUE

Lucille



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de notre mère à l'âge de 96 ans. Elle est partie sereinement rejoindre ses parents et notre père Armand Chassé.Elle laisse dans le deuil ses cinq garçons: Georges (Lysette), Pierre (Johanne), Bernard (Cécile), Richard (Sylvie) et Denis (Béatrice), sa soeur Réjeanne David, son frère Raymond, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses nièces, neveux, parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles de la pandémie, une cérémonie en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.Nous transmettons toute notre gratitude au personnel de l'unité du 1E étage du CHSLD Le Royer pour leurs bons soins prodigués ainsi que leur bienveillance envers notre mère et nous-mêmes. Un remerciement particulier à Madame Diane Kelly.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal ou à la fondation du Groupe Roy Santé.