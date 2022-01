GOHIER, Hermine



1937 - 2022

Hermine nous a quittés le jeudi 13 janvier après une longue maladie.



Elle laisse dans le deuil son conjoint Yves Germain, ses trois fils, Guy (Nicole), Luc (Julie), Gilles (Chantal), ses trois petits-enfants, Laurianne, Mireille et Frédéric, ainsi que de nombreux parents et amis.



En raison des circonstances actuelles, une cérémonie religieuse aura lieu ultérieurement, en présence des cendres, afin d'honorer comme il se doit la vie et la mémoire d'Hermine.



Merci au CLSC local et à la maison des Bâtisseurs pour les excellents soins prodigués.