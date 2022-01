GUILLEMETTE, Claudine



À Laval, dans sa résidence, est décédée le 9 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, Claudine Guillemette.Fille de feu Prudent Guillemette et feu Irène Vaillancourt et soeur de feu Clémence (Guy), Françoise (Jean-Louis), feu Normand, Martin (Denise), Soeur Martine (P.S.S.F), feu Clermont (Jacqueline), Denis (Jacqueline), Réjean et Gervais (Denise), elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et amis spécialement Guylaine Poirier.La famille tient à remercier son amie Guylaine Poirier pour son grand dévouement et les excellents soins prodigués.En raison de la pandémie, une cérémonie religieuse sera célébrée à une date ultérieure.