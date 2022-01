McGRAIL, Jean-Paul

À la maison, bien entouré et selon sa volonté, M. Jean-Paul McGrail, mari de Mme Anita Beaudin McGrail, est décédé ce 2 janvier 2022 à l'âge de 86 ans.Visionnaire, entrepreneur et homme d'affaires émérite, connu et reconnu par ses pairs dans le domaine des concessionnaires automobiles, il aura davantage laissé sa trace par le nombre de projets qu'il a lancés et auxquels il a contribués.Il habitait la Ville de l'Île-Perrot et il laisse dans le deuil son épouse Anita Beaudin McGrail; ses enfants : Linda (André Grand-Maison), Normand (Karine Limoge) et Patrice (Mariama); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Francis; David, Nadia et Eva; Charles, Alexandra et William; Karolane, David, Louis et Sam; Melissa, Jean-François, Jayden et James, Stéphanie, Jean-Philippe, Léa-Rose et Alexia.M. Jean-Paul McGrail était le frère de Nicole, Cécile et Gisèle, feu Aline Maurice Juliette, Marguerite et Rita. Il laisse également dans le deuil, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La musique bouleverse et transporte bien au-delà des mots et n'exige pas d'être comprise. Elle demande juste à être accueillie. Dans ses derniers moments de conscience, Jean-Paul chantait " La vie est belle, elle m'a tout donné et je n'ai rien manqué ".Jean-Paul était un grand homme, il a réussi et il a marqué l'histoire à sa façon. Il a été un homme d'une extrême générosité. La reconnaissance que nous lui devons va bien au-delà de nos propres accomplissements, c'est ce que nous devons nous rappeler.En raison des circonstances sanitaires actuelles, l'ensemble des rituels funéraires sont reportés. Une cérémonie religieuse ainsi qu'une fête seront organisées au moment opportun afin de célébrer sa vie.Remerciement bien spécial à tout le personnel du CLSC de Vaudreuil et de l'Hôpital Général Juif ainsi qu'à son épouse Anita et sa fille Linda pour l'accompagnement qu'il a reçu durant ses derniers moments.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Le formulaire est disponible en cliquant sur le lien: Association pulmonaire du Québec.