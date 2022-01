MORRIER MÉNARD, Francine



À Boynton Beach en Floride, le 24 décembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Francine Morrier, épouse de M. Alain Morrier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Eve (Patrick) et Geneviève (Patrick), ses petits-enfants: Audrey, Alexandre, Jérôme et Laurence, sa soeur Ginette et autres parents et amis.Étant donné les circonstances, les rites funéraires se dérouleront en stricte intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.