RIOPEL, Marylene



Le 13 janvier 2022, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Marylene Riopel. Elle est la fille de feu monsieur Samuel Riopel et de feu madame Michèle Riopel.Elle laisse dans le deuil son conjoint Éric Lachance, ses filles Audrey (Pablo) et Chloé (Ali), son petit-fils Jayden, son frère Marco, sa belle-soeur Nadia (Stéphane), la mère de son conjoint Gaétane Lachance ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure auxwww.salonsfunerairesguay.comLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre Le Gardeur et le CLSC Claude-David pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec.rubanrose.org