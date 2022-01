TURCOT-MARCIL, Pauline



Le 12 janvier 2022, entourée de ses proches, Mme Pauline Turcot, est décédée à l'âge de 89 ans. Elle est allée rejoindre son époux M. Roger Marcil.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les condoléances et les funérailles auront lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (formulaires disponibles lors des condoléances).450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com