CÔTÉ HÉBERT, Micheline



À Laval, le 23 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Micheline Hébert Côté.Précédée par son époux Fernand Côté, elle laisse dans le deuil ses enfants François (Johanne Blier), Martine (Yves Corriveau), Christian (Suzanne Coutu), ses petits-enfants Véronique, Jacynthe, Isabelle, David, Catherine, Jean-François, Maxime, Guillaume, ses arrière-petits-enfants, son frère Roger (Noëlla Dubé) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 29 janvier 2022 à 13h00 à l'église Bon-Pasteur, Laval et la mise en niche de l'urne aura lieu mercredi 2 février 2022 à 10h30 au Mausolée St-Pierre St-Paul du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal. En vertu des règles sanitaires actuelles, seulement 25 personnes pourront être présentes aux funérailles ainsi qu'à la mise en niche qui seront réservées à la famille immédiate sous invitation seulement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en don au Club des Petits Déjeuners.