BOIVIN, Claudette



Au Manoir St-Patrice, à Laval, le 17 janvier, à l'âge de 81 ans, est décédée Claudette Boivin, fille de feu Léopold Boivin et feu Rose Sigouin, soeur de feu Claude Boivin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Monique (Claude), Jocelyne (Gilles) et Lise (Jacques), ses neveux et ses nièces, ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie intime sur invitation seulement sera célébrée au Mausolée St-Martin.