MELANÇON, Huguette



À Lachine, le 12 janvier, à l'âge de 81 ans, est décédée Huguette Melançon.Elle laisse dans le deuil ses fils Guy Rathé (Louise Généreux), Richard Rathé (Marie Dostie) et Claude Rathé (Kathia Rémillard), ses petits-enfants feu Julie, Stéphanie, Audrey, Josianne, Kevin, Anthony, Jeremy et Jacob, ses arrière-petits-enfants Alexis, Derek, Loïc et Julia ainsi qu'autres parents et amis.En raison de la limitation du nombre de personnes, la famille vous accueillera sur invitation seulement le samedi 29 janvier dès 10 h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le jour même en l'église Sainte-Bibiane.Des dons à la Fondation Douglas seraient appréciés.