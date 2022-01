BISSONNETTE, Jean-Paul



Le 12 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Paul Bissonnette, époux de feu Mme Liliane Plotkin.Il laisse dans le deuil ses filles France (Gérald), Céline et Elise (André), ses petits-fils Jean-Frédéric (Emilie-May) et Nathan, son arrière-petit-fils Victor, sa soeur Irène, sa belle-soeur Liette, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu ultérieurement, la date et le lieu vous seront communiqués plus tard.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage Nord et Sud de l'Hôpital Général du Lakeshore ainsi qu'aux Dr Look et Dre Iancu.