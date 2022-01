GOSSELIN, Jeannine



Au CISSSME (pavillon Hôtel-Dieu) de St-Hyacinthe, est décédée le 17 janvier 2022 à l'âge de 79 ans, Mme Jeannine Gosselin, conjointe de Bernard Lajoie, de Ste-Hélène de Bagot.Elle a enseigné à l'école St-Luc de Granby durant près de 38 ans.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jacques, feu Marguerite, Normand, feu Michel, Huguette, Diane, Odette, Lucie et Daniel, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 janvier 2022 de 19 à 21 heures, au salon de la :ST-LIBOIREinfo@maisonphaneuf.comLes funérailles auront lieu le samedi 29 janvier 2022 à 14 heures en l'église de St-Liboire. Le salon ouvrira à 11h30 la journée des funérailles.S.V.P. vérifier les consignes en vigueur lors de l'événement.