BLAIS, Victor



À Montréal, le 16 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Victor Blais.Il laisse dans le deuil ses 2 soeurs Soeur Marie et Claire et ses 2 frères Clément et Régis ainsi que neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu jeudi le 27 janvier à 11h00 en la paroisse St-Donat, 6805, rue Marseille, Montréal, H1N 1M6.