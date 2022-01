FORTIN GOINEAU, Claudette



Au CHUS-Hôtel-Dieu Sherbrooke, le 13 janvier 2022 à l'âge de 78 ans, suite à une courte maladie est décédée Mme Claudette Fortin, conjointe de M. Michel Auclair.Outre son conjoint elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie Goineau et Luc Goineau, ses petits-enfants William et Damien, son frère Claude, autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune visite et aucun service funéraire.Elle a été confiée au salon funéraire :COWANSVILLE, QC, J2K 0L3450-263-1212 www.desourdy.ca