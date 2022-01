MAILHOT, André



À Saint-Jérôme, le 16 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. André Mailhot, époux de Mme Hélène Lépine.Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Linda (Pierre Yves), Daniel (Tilla) et feu Michel (Sylvie), ses petits-enfants Laurie Anne, Alessandra, Brian, Jasmin, Jessica, Bianca, Claudie et Mickael, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 janvier 2022 et dimanche le 30 janvier 2022 au salon de la:Une liturgie religieuse aura lieu le dimanche 30 janvier 2022, à 15h30.Compte tenu des nouvelles directives imposant un nombre maximal d'invités (25), veuillez svp confirmer votre présence auprès de la famille dès que possible.Des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme seraient appréciés./faire-un-don/