CARON, Jean-Paul



À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 13 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Caron, conjoint de feu Marie-Paule Poirier. Il était le fils de feu Amédée Caron et de feu Corona Monette.Il laisse dans le deuil ses filles: Francine (feu Yves Nerron) et Michèle (Alain Bouchard); ses petits-enfants: Jean-Yves Nerron (Marie-Pierre Paquette), Marie-Pierre Nerron (Patrick Perreault) et Martine Bouchard (François Savard); ses arrière-petits-enfants: Oscar et Zoé Perreault et Olivier Savard; ses soeurs: Rita et Gisèle Caron ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.Étant donné le contexte sanitaire actuel, sa famille lui rendra hommage ultérieurement. Vous pouvez offrir vos condoléances sur le site de: