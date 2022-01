BERNIER, Sr Marie-Stella

Fille de la Sagesse

(Sr Jude de l'Immaculée)



est décédée à Montréal, le 18 janvier 2022, à l'âge de 85 ans, dont 63 de vie religieuse dans la Congrégation des Filles de la Sagesse. Née à Baie des Sables, Métis-sur-Mer, Qc, elle était la fille de feu Rachel Turcotte et de feu Joseph-Antoine Bernier.Sr Marie-Stella a été missionnaire en Papouasie, Nouvelle Guinée, durant plusieurs années, où elle a exercé son métier d'enseignante avec dévouement et bienveillance auprès du peuple Papou. De retour au Canada elle s'est dépensée principalement en pastorale paroissiale, tant à Montréal que dans les paroisses du Québec et de l'Ontario, en collaboration avec les Pères Montfortains.En plus de ses consoeurs Filles de la Sagesse, Sr Marie-Stella laisse dans le deuil sa soeur Yolaine (feu Ronald Chateauvert), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami.es.Elle est prédécédée par ses frères et soeurs : Gervais (Cécile Alain), Cécile (Etienne Godin), Rita (Arthur Leclair), Rodrigue (Claire Champa-gne), Georges (Marthe Labelle), Judes et Lorraine.Les Filles de la Sagesse désirent remercier chaleureusement le personnel soignant du Pavillon Providence pour les excellents soins prodigués à Sr Marie-Stella durant toutes ces années.Les funérailles auront lieu le mardi 25 janvier 2022 à 13h30 dans la chapelle de la :DES SOEURS DE LA PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY, MONTRÉALL'inhumation suivra au cimetière de Dorval, paroisse La Présentation de la Sainte-Vierge.À cause de la pandémie la présence aux funérailles sera sur invitation seulement.www.jjcardinal.ca