Arsenault, Fidèle



1935 - 2022



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Fidèle Arsenault, époux de feu Mme Monique Dupont, survenu le 16 janvier 2022 à l'âge de 86 ans.





Né à l'Île du Prince-Édouard, il a fondé sa famille et a oeuvré en tant qu'entrepreneur à Roxboro pendant plus de 60 ans.





Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Annie), Sylvain (Françoise), Joël et Sonia; ses petits-enfants Sacha, Mathieu, Adam, Nadia, Stéphanie, Olivier et Mykaël; ses six arrière-petits-enfants; ses soeurs Ita et Dina (Jean-Paul); ses frères Jean-Marc et André; ainsi que plusieurs neveux et nièces, et autres parents et amis.



La famille recevra les condoléances les samedi et dimanche, 29 et 30 janvier 2022, à la













Malheureusement à cause des mesures sanitaires actuelles, différentes plages horaires de visites d'un maximum de 25 personnes ont été établies: le samedi de 14h à 16h et de 19h à 21h; le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h.



Pour tous ceux désirant venir saluer une dernière fois Fidèle, prière de réserver votre place (et le nombre de personnes) par courriel à: myrka.1@icloud.com Une confirmation vous sera retournée par courriel.



Pour tous ceux qui désirent assister à la cérémonie qui aura lieu le dimanche 30 janvier de 18h à 21h, la famille vous invite à se joindre à elle virtuellement via le https://funeraweb.tv/diffusions/44765





Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer pour la Maladie à corps de Lewy.