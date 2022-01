BROSSEAU, Gérard



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Gérard Brosseau, époux de feu Jeannine Béliveau.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc, Francine, Lorraine, Charles, Rachel, Roch et leur conjoint(e), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des nouvelles directives de la Santé publique, les funérailles auront lieu en toute intimité le samedi 29 janvier à 11 h à l'église St-Luc, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Jean-sur-Richelieu.95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Oratoire Saint-Joseph.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur lesieuretfrere.com