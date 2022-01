TOURANGEAU, Laura

(née Chaumont)



À Montréal, le 16 janvier 2022, entourée de ses enfants, est décédée madame Laura Chaumont à l'âge de 88 ans. Dans la sérénité, elle a rejoint son grand amour et époux Jean-Guy Tourangeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Pierre Noiseux, ses fils Rémi et Joël), Johanne (Bertin LeBel) et Guy (France Pouliot), ses petits-enfants Benoit (Geneviève Dextradeur), Sophie (Mike Bodzay), Simon (Joanie Landry) et Émilie (Tristan Gingras-Hill), ses arrière-petits-enfants Charlotte et Alexandra LeBel, William et Olivia Bodzay, Victor Tourangeau, ainsi que de nombreux amis.En raison des mesures sanitaires en vigueur, la famille accueillera les invités, préalablement inscrits au registre, le vendredi 28 janvier de 14h à 16h et le samedi 29 janvier de 9h à 11h à la résidence funéraire :Par la suite, une cérémonie liturgique privée aura lieu en l'église Saint-Ambroise, au 1215 rue Beaubien est, à compter de 11h30.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de la résidence Jardin de la Patrie ainsi que de l'unité neurologique de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur dévouement et les bons soins offerts.En guise de sympathie, des dons à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à la Société Alzheimer du Québec seraient appréciés.