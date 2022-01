BOUTHILLIER (née Burelle)

Georgette



À Montréal, le vendredi 7 janvier, à l'âge de 78 ans, est décédée Georgette Burelle, épouse de Roger Bouthillier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Alfredo), Johanne (Eric) et Lyne (Martin), ses douze petits-enfants et trois arrière-petits-enfants, sa soeur Gertrude, son frère Marcel, son beau-frère Réjean, ses belles-soeurs Huguette et Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira dans l'intimité, au complexe :le samedi 19 février de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon en fin de journée à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Jean-Talon serait apprécié.