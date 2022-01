Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les oiseaux ivres

Photo courtoisie

Film sublime empreint d’un réalisme magique envoûtant, Les oiseaux ivres vient de débarquer sur les plateformes vidéo sur demande après avoir connu un beau succès en salle, l’automne dernier. Porté par un souffle épique, ce second long métrage du cinéaste Ivan Grbovic (Roméo Onze) relate le parcours d’un ancien chauffeur d’un cartel de drogue mexicain qui débarque dans la ferme d’un couple d’agriculteurs québécois dans l’espoir de retrouver son amour perdu. Une vraie proposition de cinéma à voir à tout prix.

► Où : en vidéo sur demande

- Maxime Demers

Le roman Highlands de Fanie Demeule

Photo courtoisie

Le week-end bien froid qui s’annonce sera parfait pour plonger dans ce court, mais oh combien riche roman ! L’auteure Fanie Demeule nous offre ici trois histoires plutôt qu’une, se déroulant dans les Highlands d’Écosse. Les récits entrelacés de trois femmes : Jia la survivante partant en voyage en solitaire pour se retrouver, Audrey la doctorante en pause tentant de profiter des vacances avec son amoureuse Gaelle et la maman du petit et infiniment demandant James, venue en Écosse en famille pour faire de derniers adieux douloureux. Trois femmes aux destins se dessinant sur fond de paysages sauvages et de bruine magique, dans un pays où les relents amers du passé se retrouvent balayés par le vent.

- Sarah-Émilie Nault

Yannick Nézet-Séguin au piano

L’Orchestre Métropolitain offre gratuitement, jusqu’à dimanche, en fin de soirée, le concert Du podium au piano où le chef Yannick Nézet-Séguin fait ses débuts sur scène à titre de pianiste. En plus de diriger son ensemble, le maestro réalise un rêve, derrière le piano, pour le Concerto pour piano no 12 de Mozart. L’ensemble québécois propose, en complément de concert, la pièce Diversity du compositeur contemporain Castro D’Adonna et la Symphonie no 3 de Brahms. La prestation a été enregistrée en avril 2021 à la Maison Symphonique.

► Où : orchestremetropolitain.com

- Yves Leclerc

Plume, de Karim Ouellet

Photo d'archives, Chantal Poirier et courtoisie

Quand un artiste nous quitte, le réflexe universel est de replonger dans son œuvre. Celle de Karim Ouellet, parti beaucoup trop tôt à 37 ans, ne comptait que trois albums, mais on y retrouvait une poésie et une richesse musicale d’un niveau que d’autres ne pourront effleurer en plusieurs décennies. Certes, Fox restera sa création phare, l’album qui l’a révélé aux multitudes. Or, son premier album, Plume (2011), ne manquait pas de trésors et annonçait déjà les belles choses qui s’en venaient. À découvrir ou redécouvrir sans faute !

- Cédric Bélanger