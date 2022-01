SURPRENANT, André



À Montréal, le 18 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Surprenant, époux de Mme Manon Surprenant (née Bédard).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Janick (Luc Teyssédou), feu Éric (Marie-Andrée Sabourin), ses trois petits-enfants Patrick, Cloé et Mégane. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu au salon funéraireLa date et l'heure seront déterminées ultérieurement en fonction de l'évolution des conditions sanitaires.