DESCHÊNES, Pierre-Aimé



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Pierre-Aimé Deschênes le 1er janvier 2022. Il laisse dans le deuil son épouse Colette Lampron après 66 années de mariage.Fils de feu Victor Deschênes et de feu Maria Gignac, il laisse dans le deuil ses six enfants: Cécile (Robert Fortin), Jocelyne (Pierre Jury), Lucie (Raymond Papineau), Jean-François (Shirley Duplessis), Pierre-Aimé Junior et Christian (la mère de son fils, Leona Caputo), ses petits-enfants Émilie (Dany Fournier) et Gabrielle Fortin (Jonathan Tortorici), Charles-Olivier (Sophie Duhaime), Anne-Laure (Romain Fauconnier) et Èvelyne Jury, Philippe, Xavier et Antoine Papineau et Matteo Deschênes, ses arrière-petits-enfants Cédric, Léa, Maélie et Viktorio.Né à Saint-Boniface-de-Shawinigan, il était le dernier des Deschênes: feu Germaine (feu Gérard Grenier), feu Laurent (feu Gertrude Dugré), feu Georges-Étienne (feu Madeleine Duplessis) et feu Paul-Émile (Josette Morel). Il laisse dans le deuil sa belle-famille Lampron: feu Gilles (Anne-Marie Racine), feu Florent (Lucille Chaumont), feu Claude (feu Denise Gauvreau), feu Claire (feu Raymond Côté) et feu Carmen (Claude Denis) et son filleul apprécié feu Guy Lampron ainsi que de nombreux neveux et nièces.Un grand merci au personnel du Centre de services de Rivière-Rouge.En raison du contexte de la Covid-19, après son incinération, les funérailles se dérouleront à une date ultérieure au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, chemin Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent, Québec, H4N 2N6.