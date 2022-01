Télévision: ces personnages qui nous font rire

Rire fait du bien. Et qui n’a pas besoin d’une bonne dose de rire en ce moment ! Limités par la pandémie, le froid et les deuils de toutes sortes, nous avons tous besoin de nous changer les idées et de nous éclater... comme on peut. Jetons un regard sur quelques-uns des personnages, en ondes actuellement, qui ont le pouvoir de nous amuser joyeusement.

Infoman

Photo courtoisie, ICI Télé

Si vous avez manqué l’épisode spécial journalistes du 6 janvier, ça vaut la peine de le rattraper. Le premier segment de l’émission est à se tordre de rire. Un condensé des plus beaux bloopers de la profession en cette ère pandémique. Du bonbon ! Sinon, Jean-René Dufort et son équipe ont le don de mettre la main sur des images cocasses, de provoquer des rencontres inusitées, d’analyser des faits comme pas un et de repérer ce qui se démarque sur les réseaux sociaux. En saison régulière, Infoman a une façon bien à lui de traiter de l’actualité et de relever ce qui déraille avec beaucoup d’humour.

Jeudi 19 h 30 sur ICI Télé

Isabelle (Christine Beaulieu) dans L’œil du cyclone

Photo courtoisie, ICI Télé

Quand elle regarde la caméra complice et fait un peu d’ironie, on ne peut que sympathiser avec cette mère monoparentale de trois enfants et organisatrice de mariages à son compte. Son autodérision est sa grande qualité. Elle rachète tout. Isabelle est comme nous, pas parfaite, et sait mettre le doigt sur tous les petits travers de son quotidien qui ressemble souvent au nôtre. Elle dit tout haut ce qu’on peut facilement penser tout bas.

Lundi 19 h 30 sur ICI Télé

Carole et Jocelyn (Louise Bombardier et Guillaume Cyr) dans Le bonheur

Photos courtoisie

Un couple qui pourrait avoir l’air dépareillé, mais qui se complète merveilleusement. Carole est la belle-mère de François Plante, le fameux prof qui a pété sa coche, qu’incarne Michel Charette. Celui qui a entraîné sa famille à la campagne sur une fermette sans WiFi et infestée de souris pour écrire un roman. Carole n’apprécie pas particulièrement son gendre et trouve que sa fille mérite mieux. Jocelyn, lui, c’est le jeune conjoint de Carole. On ne sait pas trop ce qu’il fricote. Il est dans un club secret où il peut dire tout ce qui ne se dit pas, mais sans le dire. Vous suivez ? C’est un bon vivant. Aux dires de Carole, il a tous les talents, toutes les aptitudes. On les cherche encore...

Mercredi 21 h à TVA

Martin (Normand Daneau) dans Les mecs

Photo courtoisie, Pierre Crepo

Christian, Étienne, Simon et Martin ont tous leurs moments. Difficile de dire lequel des quatre chums est le plus divertissant dans cette série, mais Martin est assurément le plus pathétique. Dans cette deuxième saison, il campe sur le sofa de Christian. Disons que sa relation avec Sophie connaît des hauts et des bas. Et que le mot break n’a pas la même signification pour les deux. Blasé, pas trop confiant, il cherche un nouveau sens à sa vie. Une façon de se redonner un petit coup de jeunesse. Mais un manteau de cuir et un casque de moto n’arrangent pas tout !

Mercredi 21 h 30 sur ICI Télé

Marcel (Antoine Vézina) dans Contre-offre

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Il est le vétéran et le seul membre de l’agence Lévesque qui n’est pas de la famille. L’immobilier n’a pas de secret pour lui, et il n’hésite pas à déroger à quelques règles pour avantager une de ses ventes ou faire échouer celles de la concurrence. Marcel est un agent immobilier vieux jeu, un peu démodé, qui tente de se montrer dans le coup. Il est aussi gaffeur, sournois et consommateur de vidéo de motivation. J’ajouterais cachottier aussi. Tout avec Marcel dépasse les bornes, et c’est bien amusant.

Mardi 19 h 30 sur Noovo

Pouliot (Hubert Proulx) dans Léo

Photo courtoisie

Si Léo (Fabien Cloutier) s’est assagi, tout comme son ami Chabot (Steve Laplante), on ne peut pas en dire autant des autres gars de la gang. De joyeux lurons qui ne manquent pas une occasion de boire ou de festoyer et dont on doute du niveau de QI. Chaque présence de Pouliot donne une tournure inattendue aux événements. Pouliot, c’est celui qui parle plus fort que tout. On ne comprend d’ailleurs pas toujours le sens des onomatopées qui sortent de sa bouche. Il bouge vite, ne réfléchit pas beaucoup. Il est à mi-chemin entre l’intimidateur et le chum au grand cœur.

Mercredi 21 h à TVA

Mireille (Josée Deschênes) dans Audrey est revenue

Photo courtoisie, Club illico

Colorée, exubérante, divertissante, Mireille parle avec son cœur. Elle a toujours cru qu’Audrey allait sortir du coma. Séparée, elle a refait sa vie, mais n’a cessé de venir au chevet de sa fille avec le même espoir. Maintenant que sa fille est bien vivante et à ses côtés, Mireille est devenue maman-poule, toujours sur le qui-vive, toujours prête à bondir pour prêter main-forte à sa fille, brimant sans le vouloir son besoin d’autonomie. Mireille est rigolote par son authenticité, son empressement, son anxiété même si elle en fait souvent trop.

Disponible sur Club illico

Marc Labrèche dans Cette année-là

Phhoto courtoisie, Eric Myre

Animateur et acteur unique, Marc Labrèche se démarque en tous points. Son débit, ses poses, ses regards complices avec le public, sa façon d’amener les questions, de réfléchir un moment. Et, que dire de ses sketches savoureux et décalés, parodies de l’actualité ou de la culture populaire, satires boboches, qui donnent une couleur à plusieurs de ses projets et qui nous font très souvent pouffer de rire? À Cette année-là, il cultive notre plaisir.

Samedi 20 h à Télé-Québec

Jean-Pierre et Carole (Martin Drainville et Micheline Bernard) dans Entre deux draps

Photo courtoisie, Evamaudet

Les couples de cette comédie à sketches ont tous leurs lubies, leurs habitudes, leurs mésententes, et souvent on en rit. Jean-Pierre et Carole, incarnés par deux grands acteurs comiques, sont les parents de Thomas (Matthieu Pepper). Ils sont amoureux même s’ils le démontrent timidement. Ils sont complices, coquins et parfaitement accordés. Leurs mimiques tout comme les commentaires qu’ils n’hésitent pas à loger à leur fils vont assurément vous décrocher un rire. Quel bonheur de les voir intégrés de façon régulière à la série !

Mercredi 19 h 30 sur Noovo

Gaétan (François Létourneau) dans C’est comme ça que je t’aime

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Mari d’Huguette (Marilyn Castonguay), dite l’œil du tigre, Gaétan Delisle est un fonctionnaire un peu rétrograde et dépassé qui peine à voir la société évoluer et qui se complaît dans sa routine. Il se retrouve pris dans un engrenage quand son couple et un couple d’amis voisins deviennent des truands de la banlieue de Québec. Ce nouveau rôle va lui donner une certaine confiance qu’on ne soupçonnait pas. Quoique Gaétan soit toujours un peu pris entre la raison et l’appât du gain.

Deuxième saison dès le 3 mars sur Tou.TV Extra

Mention spéciale : Les petits tannants

Photo courtoisie, Karine Dufour

Une mention spéciale aux enfants de 4 à 6 ans qui participent avec tout leur cœur à l’émission qu’anime Pierre Hébert. Ils sont craquants. On aime leur franchise ou leur désir de ne pas déplaire. On aime aussi leurs petits mensonges et leurs tricheries. C’est très drôle de les voir aller. D’être témoins de leurs réflexions, de leurs hésitations, de leurs stratégies et des moyens qu’ils prennent pour déjouer les règles. Et de voir leurs parents réagir aux bonnes ou aux moins bonnes décisions de leur progéniture.

Vendredi 20 h sur ICI Télé

