VICKERS, Bruce



À Sainte-Agathe, le 13 janvier 2022 est décédé à l'âge de 74 ans, M. Bruce Vickers, époux de Mme Marie-Lyse Godbout et demeurant à Harrington. Il était le fils de feu Clayton John Vickers et de feu Gisèle Beaucage.Outre son épouse Marie-Lyse, il laisse dans le deuil, ses frères John et Jason, ses enfants Cynthia et Brian, ses trois petits-enfants Bruce-Antoine, Darcy et Sofia ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie sera tenue ultérieurement.