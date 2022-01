Des bris de service inévitables chez les vétérinaires?

Le nombre d’adoptions d’animaux a bondi depuis le début de la pandémie, mais les cliniques vétérinaires n’arrivent plus à répondre à la demande.

• À lire aussi: Cours accéléré d’infirmière auxiliaire: formation remise à une date inconnue

Celles-ci sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre et des bris de service y sont de plus en plus fréquents. Les rendez-vous sont souvent plus difficiles à obtenir, surtout pour les propriétaires de petits animaux.

L’ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) a donc décidé de se tourner vers des vétérinaires à la retraite pour combler les besoins en clinique.

«C’est un élément fort important, l’accessibilité aux soins vétérinaires. Donc, on y travaille de différentes façons», explique le président de l’OMVQ, Dr Gaston Rioux.

Une autre option envisagée est de recruter du personnel qui travaille actuellement dans des refuges pour animaux.

Dès février, l’OMVQ déposera un plan à l’Office des professions du Québec dans le but d’élargir les possibilités d’action pour les techniciens en santé animale et les médecins vétérinaires.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.

À VOIR AUSSI