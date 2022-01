Desgagnés en vedette dans un documentaire

De concert avec un ami de l’école secondaire devenu réalisateur, le coureur de demi-fond Jean-Simon Desgagnés est au centre d’un documentaire relatant sa dernière année sportive en plus de son héritage familial lié au secteur marin.

Âgé de seulement 22 ans dans une épreuve où les meilleurs atteignent leur apogée vers la fin vingtaine, Desgagnés lorgnait davantage les Jeux de 2024 à Paris, mais un chrono de 8 min 24,40 s à la fin mai en Oregon lui a permis de croire plus que jamais en ses chances de vivre son rêve olympique dès 2021 à Tokyo au 3000 m steeple.

« On avait fait deux petits documentaires ensemble auparavant, mais on voulait se renouveler, explique Desgagnés au sujet de son travail avec son ami réalisateur Marc-Alexandre Dulude, qui lançait son entreprise Galerie Studio. Le contexte était parfait avec l’année olympique et la présence de Groupe Desgagnés entreprise fondée par mon grand-père Zélada comme partenaire dans le projet. L’actuel propriétaire, Louis-Marie Beaulieu, est un très bon ami de la famille et il nous a laissé carte blanche. »

À seulement deux secondes de réussir le standard olympique de 8 min 22 s, Jean-Simon Desgagnés n’a pas réussi à améliorer sa performance du 29 mai, mais cela n’a pas altéré son désir d’aller de l’avant avec son projet, dont le tournage s’est déroulé entre les mois d’août et novembre.

« Le documentaire intitulé Race Against the Tides (la course contre les marées) est une façon de boucler la boucle sur mon année olympique et de me relancer sur le prochain cycle, résume-t-il. C’est une vision d’espoir et non de regret. Je suis loin de m’apitoyer sur mon sort. »

« C’était ambitieux comme objectif de réussir le standard olympique, mais pas trop ambitieux, poursuit l’étudiant en médecine qui effectue actuellement sa maîtrise au Centre de recherches du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec. L’ambition permet de réaliser de grandes choses. »

Tournage au Musée maritime

Tourné principalement au Musée maritime de Charlevoix, qui était à l’époque le chantier maritime de la famille Desgagnés qui construisait des goélettes de bois dans le village de Saint-Joseph-de-la-Rive, le documentaire d’une durée de près de six minutes se conclut en novembre sur les plaines d’Abraham, alors que Jean-Simon contribue à la victoire par équipe du Rouge et Or de l’Université Laval au championnat canadien de cross-country.

« Il y a beaucoup de parallèles entre le sport d’élite et l’industrie maritime, souligne-t-il. Dans les deux cas, ce n’est pas facile, et tu rencontres des embûches et des défis sur ton chemin. Dans mon cas, ce fut des blessures et les frontières fermées en raison de la COVID-19. »

« Mon grand-père et mes oncles m’ont inculqué les valeurs de persévérance et de travail qui ont influencé mon comportement, poursuit Desgagnés. La destination est semblable et tu dois trouver une solution pour te rendre au bout. Malgré les intempéries, il n’a jamais été question pour ma famille que le bateau ne se rende pas au port. Il fallait trouver des solutions. »

Pour les besoins du tournage, Desgagnés s’est baigné dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Saint-Irénée, en face au Domaine Forget.

« L’eau était très, très froide. Les journées étaient longues et on débutait au lever du soleil à 5 h 30. Toutes les scènes ont été tournées dans Charlevoix. »

La saison intérieure de Jean-Simon Desgagnés débutera lors de la fin de semaine du 11 au 13 février, à Boston, au Massachusetts, avec l’objectif ultime de se qualifier pour les mondiaux d’athlétisme qui auront lieu du 15 au 24 juillet à Eugene, en Oregon.