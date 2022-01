Difficile de se chauffer avec un revenu modeste

Plusieurs organismes critiquent l’augmentation du prix d’Hydro-Québec qui a un effet néfaste sur les familles à faible revenue.

Souvent forcées d’habiter dans des logements mal isolés, les répercussions sont plus graves sur ces familles surtout dans les périodes de froid extrême, mais aussi tout au long de l’année.

«C’est une préoccupation importante pour les ménages locataires à faibles revenus. Ils sont plus nombreux à habiter dans des logements désuets et mal isolés parce que souvent ce sont les logements qui se louent encore les moins chers et ces logements-là coutent très cher à chauffer donc la facture d’hydroélectricité s’est une préoccupation importante pour les ménages locataires, souvent à longueur d’année et pas seulement pendant les vagues de froid», explique Véronique Laflamme, Front d’action populaire en réaménagement urbain.

Les organismes ont peur que ces familles soient obligées de faire des choix cruciaux entre le paiement du compte d’Hydro-Québec et la facture d’épicerie.

En avril, les ménages québécois subiront une deuxième hausse de leur facture d’électricité en un peu plus d’un an.

«Il y a déjà un nombre important de ménages qui n’arrive pas à payer leur facture et dans un contexte de hausse majeur du coût des loyers au Québec dans les derniers mois et qui s’ajoute à la hausse importante du coût de la vie, notamment le coût de l’épicerie», dit Mme Laflamme.

Malgré la recommandation de concentrer maximum 30% de leur budget à son logement, avec l’inflation, les ménages vulnérables sont souvent obligés de dépenser près de 50% de leurs revenus à son domicile.

Les tarifs d'électricité ont augmenté en 2021 de 1,3%. Cette année, la hausse en avril est ciblée à 2,6%.

