FOURNIER, Robert



Le 20 janvier 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Robert Fournier, époux de Mme Béatrice Lanoue.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Fournier Jr (Céline Lambert), Fernand Fournier, Sylvie Fournier (Alain Lague) et Jean-François Fournier (Sylvie Raccioppoli), ses 7 petits-enfants et ses 4 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, la famille se réunira de façon intime.Les arrangements funéraires ont été confiés auMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comEn guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Fondation canadienne du rein.