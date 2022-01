GUÉNETTE, Pierre A.



À Lachine (Montréal), est décédé le 17 janvier 2022 à l'âge de 85 ans Pierre A. Guénette, veuf de Suzanne Prévost Guénette.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel et Catherine (Daniel), sa presque fille Amina (Luc), ses petits-enfants de coeur Miriam, Sofia et Amélia ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des restrictions sanitaires actuelles, une cérémonie et une réception seront fixées ultérieurement au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC, H2V 2P9La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Résidence Les Floralies de Lachine pour leur soutien et leur dévouement.Vos marques de sympathies peuvent se témoigner par un don à la Fondation des maladies du coeur.Si vous désirez être avisés de la date éventuelle du service commémoratif de Pierre, veuillez nous transmettre votre nom, idéalement par courriel au :ou au (514)605-9833 (Daniel Thibault)