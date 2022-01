LALONDE GAGNON, Nicole



De Candiac, le 20 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Gagnon, épouse de M. Gilbert Lalonde.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Charlène) et Nathalie, les enfants de Gilbert Nathalie (Réjean), Benoît et Marie-Claude, ses petits-enfants Samuel, Chloé, Lias et Mathieu, son frère Jean, sa soeur Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances particulières, les visites et la cérémonie auront lieu sur invitation.450-632-1515 www.poissantetfils.ca