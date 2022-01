En avant les troupes!

Si personne ne vous le dit, moi, je vais le faire. Vous devez être félicités, louangés. Vous, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, le commun des mortels et autres, vous devez être applaudis et encouragés pour ce que vous traversez dans les embûches, frustrations et privations. Confinés, enfermés dans la solitude, l’amertume, et, il faut le dire, dans la dépression, vous n’abdiquez pas.

Vous êtes vraiment bons, forts et on va s’en sortir parce que vous êtes déterminés.

On se fait tester le psychique. Il y a beaucoup de négatif dans l’air. On a tiré sur Noélie dans District 31 et ce n’est quand même pas longtemps après l’assassinat de Poupou. Le Canadien connaît les pires moments de son histoire. On vient d’apprendre que le projet des Expos est balayé du revers de la main. Comme celui des Nordiques, d’ailleurs. Il fait un froid de Sibérie. On nous annonce que tous les prix vont augmenter tant à l’épicerie qu’à la station-service. Et, toujours pas de resto, pas de party, pas de sport.

BRAVISSIMO

Mais vous êtes là comme des braves, des preux... des champions, dirait René Angélil. Je vous dis bravo, et ce n’est pas une blague. On se téléphone, on n’oublie pas les vieux, les jeunes et les tout-petits. Gardez le moral, ça s’en vient. J’oserais même dire que le pire est passé. Répandez de l’amour comme vous ne l’avez jamais fait. Gardez cette attitude de résolu, de tête dure et il s’en vient le temps où on pourra dire : « On l’a eu, on est passés à travers... » C’est dur, ce n’est pas facile, mais gardez votre moral d’acier. Il y a des gens qui vous regardent aller, d’autres qui vont s’accrocher à votre exemple. Je vous le dis, vous êtes formidables. Il s’agit d’une expression, d’une image, mais elle a tout son sens : c’est avec des gens comme vous qu’on peut aller à la guerre.

Certains répètent : « Ça va bien aller. » Moi, je dis que ça va déjà bien parce que vous êtes là, et c’est grâce à vous qu’on va bientôt retrouver une vie normale.

Je vous répète bravo et je lance mon plus puissant et brûlant cri du cœur aux travailleurs, pardon à nos demi-dieux de la santé. Jamais on n’oubliera.

DANS LE TAS

Tellement de blessures chez le Canadien, on vient d’en examiner un avec une commotion cérébrale au genou gauche.

« Non, mais on est-tu ben en tabarslack... » (Docteur Arruda)

Concernant les trottoirs à Montréal, pour l’instant, il n’y a que les factures qui sont salées.

Il a divorcé de son cerveau, mais c’est pas lui qui a eu la garde des neurones.

J’ai fait disparaître tous les mauvais gras de mon frigo... c’était délicieux !

Je regarde jouer le Canadien... il serait temps de rouvrir les gyms.

L’inventeur de la sonnette n’était pas propriétaire d’un chihuahua.

Tellement pas en forme que lorsqu’on lui dit : « Courez la chance... » il devient essoufflé.

Pour choisir un DG québécois, Geoff Molson s’est adjoint un Américain et deux Ontariens. Ben coudonc !

À DEMAIN AUX SPORTS.